Entrer dans l’univers fascinant de Labubu peut, à première vue, sembler intimidant tant les séries, éditions et variantes se multiplient. Pourtant, se lancer dans cette aventure reste accessible à condition de bien comprendre les codes de la marque et d’adopter les bonnes stratégies.

Ce guide complet vous accompagne pas à pas pour bâtir une collection à la fois épanouissante, cohérente et potentiellement lucrative.

Comprendre l’univers des séries Labubu

Chaque série Labubu possède une identité visuelle et émotionnelle unique.

Big Into Energy Series marie l’art et la technologie avec ses figurines inspirées d’accessoires connectés et de chargeurs sans fil.

marie l’art et la technologie avec ses figurines inspirées d’accessoires connectés et de chargeurs sans fil. Have a Seat met en scène des personnages contemplatifs, assis sur des chaises originales, parfaits pour créer des compositions narratives.

met en scène des personnages contemplatifs, assis sur des chaises originales, parfaits pour créer des compositions narratives. Let’s Checkmate évoque le raffinement d’un échiquier, avec des finitions dorées et des postures stratégiques.

évoque le raffinement d’un échiquier, avec des finitions dorées et des postures stratégiques. Exciting Macaron, quant à elle, séduit par sa douceur et ses couleurs pastel inspirées des célèbres gourmandises françaises.

Identifier la série qui résonne le plus avec vos goûts personnels constitue le premier pas essentiel pour construire une collection qui vous ressemble.

Adopter des stratégies d’acquisition intelligentes

Avant d’acheter impulsivement, il est crucial de développer une approche réfléchie :

Privilégiez les open boxes aux blind boxes pour éviter les doublons et garantir les modèles souhaités.

aux pour éviter les doublons et garantir les modèles souhaités. Achetez sur des sites spécialisés ou officiels, comme celui de Labubu, afin de bénéficier d’une authentification garantie et d’éviter les contrefaçons, malheureusement fréquentes sur les marketplaces généralistes.

ou officiels, comme celui de Labubu, afin de bénéficier d’une et d’éviter les contrefaçons, malheureusement fréquentes sur les marketplaces généralistes. Surveillez régulièrement les précommandes , qui permettent d’obtenir les nouveautés avant leur rupture de stock.

, qui permettent d’obtenir les nouveautés avant leur rupture de stock. Enfin, les bundles complets d’une série offrent souvent un meilleur rapport qualité-prix que l’achat à la pièce.

Reconnaître les éditions les plus précieuses

Certaines figurines Labubu atteignent des valeurs impressionnantes sur le marché secondaire :

Les secret editions , véritables “graals” des collectionneurs, apparaissent avec une rareté d’environ 1 chance sur 72 .

, véritables “graals” des collectionneurs, apparaissent avec une rareté d’environ . Les collaborations limitées avec de grandes marques (comme Coca-Cola) prennent systématiquement de la valeur.

avec de grandes marques (comme Coca-Cola) prennent systématiquement de la valeur. Les premières éditions ou numéros de série bas bénéficient d’une prime historique .

ou bénéficient d’une . Même les erreurs de production, rares et non reproduites, deviennent parfois des pièces ultra-recherchées.

Pour préserver la valeur de votre collection, documentez soigneusement chaque acquisition (photos, certificats, preuves d’achat). Cette rigueur facilitera également l’assurance ou la revente éventuelle.

Créer un display optimal

Une belle collection mérite une mise en valeur à la hauteur de sa rareté.

Utilisez des vitrines protégées contre les UV pour éviter la décoloration.

pour éviter la décoloration. Optez pour un éclairage LED chaud , qui sublime les détails sans risque de surchauffe.

, qui sublime les détails sans risque de surchauffe. Effectuez une rotation trimestrielle de vos figurines pour renouveler l’intérêt visuel.

de vos figurines pour renouveler l’intérêt visuel. Regroupez-les par thème, série ou couleur pour raconter une histoire cohérente.

pour raconter une histoire cohérente. Et surtout, conservez une documentation photographique régulière de votre collection : elle sert à la fois de trace esthétique et de preuve en cas de sinistre.

S’intégrer à la communauté Labubu

La dimension sociale du collectionnisme Labubu est une source inépuisable de conseils, d’inspiration et d’échanges.

Les forums spécialisés et groupes Discord ou WhatsApp partagent en temps réel les informations sur les drops, les restocks et les échanges.

et partagent en temps réel les informations sur les drops, les restocks et les échanges. Sur Instagram , le hashtag #LabubuCollection regorge d’idées d’agencements créatifs et de mises en scène inspirantes.

, le hashtag regorge d’idées d’agencements créatifs et de mises en scène inspirantes. Enfin, les événements Pop Mart permettent de rencontrer d’autres collectionneurs, d’échanger des figurines et de partager votre passion en personne.

Gérer son budget et planifier sur le long terme

Pour éviter que la passion ne devienne une source de stress, une bonne planification financière s’impose :

Fixez-vous un budget mensuel raisonnable pour éviter les achats impulsifs dictés par le “FOMO” (Fear Of Missing Out).

pour éviter les achats impulsifs dictés par le “FOMO” (Fear Of Missing Out). Privilégiez la qualité à la quantité : une petite collection cohérente vaut mieux qu’une accumulation désordonnée.

: une petite collection cohérente vaut mieux qu’une accumulation désordonnée. Suivez vos dépenses et la valeur de vos pièces à l’aide d’un tableau de suivi, afin d’évaluer la rentabilité potentielle de votre collection.

à l’aide d’un tableau de suivi, afin d’évaluer la rentabilité potentielle de votre collection. Combinez les nouvelles sorties avec quelques achats sur le marché secondaire, souvent propices à de belles opportunités.

Conclusion

Débuter une collection Labubu en 2026, c’est avant tout embarquer pour un voyage artistique et émotionnel.

Chaque figurine raconte une histoire, chaque série reflète une facette de votre personnalité. Avec un peu de méthode, un regard curieux et une passion sincère, vous construirez une collection unique, à la fois reflet de vous-même et patrimoine tangible en constante évolution.