Labubu est né en 2015, imaginé par l’artiste hongkongais Kasing Lung, inspiré par la mythologie nordique. Il a créé tout un univers de petits monstres : Zimomo, Mokoko, Pato, Spooky ou encore Tycoco. Mais c’est bien Labubu qui s’est imposé comme le chouchou mondial, séduisant les cœurs aux quatre coins du globe.

La petite créature venue de Chine qui a conquis le monde – et désormais la France : qui est Labubu et combien coûte-t-il ?

Qu’est-ce que Labubu ?

De grands yeux, de longues oreilles pointues et un sourire étrangement attendrissant dévoilant de petites dents acérées – voici Labubu, une figurine de collection pas comme les autres. À première vue, ce n’est qu’un accessoire mignon. Mais ce petit personnage, tout droit sorti d’un conte, rend aujourd’hui fous les collectionneurs… enfants comme adultes.

Quel est le prix de Labubu ?

Officiellement, les prix commencent à environ 7 € pour de petits accessoires comme des porte-clés, tandis que les figurines les plus rares peuvent atteindre jusqu’à 900 €.

Cependant, se procurer un Labubu directement auprès de Pop Mart n’est pas si simple – les modèles les plus recherchés s’arrachent en quelques minutes après leur mise en vente.

En conséquence, de nombreux collectionneurs se tournent vers des revendeurs de confiance, prêts à payer un peu plus cher pour éviter la frustration et les longues attentes, tout en étant sûrs d’obtenir un produit 100 % authentique.

Le secret de son succès : le “Blind Box” et le lien émotionnel

En 2019, le phénomène a explosé quand Pop Mart a lancé le concept de “Blind Box” : chaque figurine est cachée dans une boîte scellée, et l’acheteur ne découvre son personnage qu’une fois l’emballage ouvert. Une mécanique ludique, proche d’une loterie, qui stimule fortement l’envie d’achat.

Mais les principaux acheteurs ne sont pas des enfants : ce sont des adultes passionnés. Ils habillent leur Labubu, achètent des accessoires, les photographient, et leur créent même des comptes sur Instagram ou TikTok. Certains parlent de thérapie après le travail, d’autres d’un substitut symbolique aux animaux de compagnie.

Labubu, bien plus qu’un jouet : un phénomène culturel

Lorsque des célébrités comme Rihanna, Dua Lipa, Kim Kardashian, Philipp Plein ou encore Lisa de Blackpink posent avec un Labubu sur les réseaux sociaux, le message est clair : ce n’est plus un produit de niche. Les vidéos d’“unboxing” envahissent TikTok et Instagram, et certaines pièces atteignent des prix records : une figurine a été adjugée près de 150 000 € aux enchères.

En 2024 seulement, les ventes mondiales des séries Labubu ont généré plus de 810 millions de dollars US. Des jouets vendus 10 à 100 € deviennent ainsi de véritables objets d’art convoités.

Labubu en France : où l’acheter et pourquoi il séduit tant

Si le phénomène est né en Asie, il a rapidement gagné l’Europe et maintenant la France. Des boutiques spécialisées et des e-commerces commeLabubuplanete.fr (livraison internationale) proposent désormais une large sélection de modèles et d’accessoires officiels Pop Mart.

Un petit bonheur qui vaut plus que son prix

Dans une période d’incertitude, Labubu apporte un brin de fantaisie et de réconfort. Les psychologues parlent d’un “effet rouge à lèvres” : acheter un petit objet abordable qui apporte une grande satisfaction émotionnelle. Plus qu’une figurine, Labubu est devenu pour beaucoup un porte-bonheur, un objet de déco tendance et même un compagnon de vie miniature.