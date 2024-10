Documentaire

Pendant 5 jours, Blanche, son mari et leurs 2 enfants, partagent leur quotidien avec les habitants d’un village de pêcheurs Béninois coincé entre Océan et lagune. Adeptes d’un tourisme solidaire, respectueux des traditions du pays, ils financent ainsi des projets de développement dans ce village du bout du monde. En France aussi ce type d’engagement est possible, il porte même un nom : le « Woofing » ! « Ce n’est pas de l’esclavagisme ! C’est de l’aide, et surtout de l’entraide ! » En échange du gîte et du couvert, Raphaëlle et Colette passent des vacances utiles sur l’île de Sein : elles aident un jeune couple d’ostréiculteurs dans leurs tâches et découvrent la « vraie vie » des îliens. Une vie naturelle et paisible, aux antipodes de la « Robinsonnade » qu’ont choisie Marie et sa famille ! « La faim, la fatigue, les bêtes et la chaleur ! C’est l’enfer qui nous attend ! » Naufragés volontaires sur une île déserte dans l’archipel de Palawan aux Philippines, ils doivent réinventer chaque geste du quotidien. Se nourrir, s’abriter ou se soigner, rien n’est acquis d’avance ! Combien de temps vont-ils tenir ? Un documentaire de Véronique Veber, Stephan Poulle et Ramon Gutierrez. Une production France 3 – Thalassa.