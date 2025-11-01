La Duesenberg Model J est une icône de l’industrie automobile de luxe et une preuve de l’ingéniosité et de la sophistication de l’époque de son lancement. Introduite en 1928 et produite jusqu’en 1937, cette voiture a été conçue pour rivaliser avec les voitures les plus luxueuses d’Europe. La version 1932 a poursuivi l’héritage impressionnant de ce modèle.