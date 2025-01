Documentaire

Des Barbies, tout le monde en a. Est-elle une confidente ? En France, 96% des petites filles en possèdent sept en moyenne. Une Femme-objet ? Les collectionneurs du monde entier dépensent des sommes exorbitantes pour la posséder. Universelle ? Barbie a un taux de notoriété de 99%. Une « poule aux oeufs d’or » ? Barbie pèse aujourd’hui plus de deux milliards de dollars. Barbie : mystérieuse blonde au sourire parfait, femme-jouet par excellence. Shere Hite s’interroge sur l’image de cette représentation de la femme, sans sexe ni nombril, indépendante et parfois féministe. Les collectionneurs, eux, sont parfois scandalisés de voir leurs trésors dans les mains des enfants. Michèle est grand-mère mais sa petite-fille ne peut toucher à l’une de ses 2500 Barbies… À Genève, Nadia rêve à des jours meilleurs en compagnie de ses 1000 confidentes, tandis que Lorenzo, 25 ans, admire le strass des tenues qu’il a lui-même créées pour ses modèles de plastique. À Londres, Cindy est allée plus loin…. Après vingt opérations de chirurgie esthétique et 30 000 dollars, à 43 ans, elle devenue Barbie. Phénomène sociologique, économique et culturel, Barbie passionne, Barbie révolte, Barbie rapporte, bref, Barbie excite la curiosité des enfants et fascine les adultes.

Un documentaire de Emmanuel BESNIER

Première diffusion : 1999