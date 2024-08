Documentaire

Découvrez l’univers unique de Gaby et Solange Caillet, un couple passionné par les objets d’autrefois, dans leur maison d’Alle en Ajoie. Solange collectionne des centaines de poupées et arbore un style vestimentaire exubérant, tandis que Gaby, amoureux des jouets mécaniques et des motos anciennes, a transformé leur espace en un véritable musée vivant. Sans nostalgie, mais avec une curiosité insatiable, ils parcourent les marchés aux puces pour préserver ces témoins du passé. Gaby, ancien horloger, a même recréé une station-service vintage en face de chez lui, évoquant une route perdue en Amérique du Nord. Ce couple hors du commun vous invite à partager leur passion pour les trésors oubliés et à redécouvrir votre âme d’enfant.