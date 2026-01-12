Documentaire

@lyegaia2082, streameuse, vous donne les clés pour vous prémunir des arnaques aux cartes à collectionner ! Les prix de ces cartes, et plus particulièrement celles du phénomène mondial Pokemon, atteignent aujourd’hui des records.

En 2021, une carte Dracaufeu datant de 1999 a été ainsi vendue 418 000 euros ! Des sommes qui attirent inévitablement les escrocs… Loin des cours de récré, aujourd’hui c’est sur les réseaux sociaux, les sites de petites annonces et les sites spécialisés que les échanges se passent. LyeGaia, rencontre Cyril, propriétaire d’une collection d’une valeur de 20 000 euros. Ce collectionneur, pourtant averti, a été victime d’une arnaque… Alors qu’il pense conclure une belle affaire, il se rend compte à la réception, que les boosters sont falsifiés……

Alors comment savoir si une carte ou un booster est vrai ? Romain Chat, expert en cartes de collection, livre ses conseils pour ne pas tomber dans le piège des faussaires. LyeGaia vous dévoilera également ses astuces pour repérer des annonces frauduleuses. À la fin de cet épisode, vous saurez tout sur les arnaques aux cartes à collectionner, comment les repérer, vous en prémunir et continuer à les collectionner sans danger !