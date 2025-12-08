Ressources Dans la même catégorie

Conférence Les jeux de société en vidéo, la folie Youtube Ludovox a couvert les conférences qui ont eu lieu durant le festival. Voici donc la table ronde animée par...

Documentaire Ici, les enfants deviennent de vrais guerriers Les arènes de combat n’ont jamais été aussi jeunes

Documentaire Le salon du camping car, ils préparent les vacances de leurs rêves Les vacances, c’est sacré et cela se prépare dès la rentrée. Surtout si on est adepte des grands périples...

Article Qu’est-ce que le tufting exactement ? Le tufting est une technique de fabrication textile qui a gagné une immense popularité ces dernières années, notamment dans...

Documentaire On se met tous à la couture La couture c’est tendance ! Le Sweat Shop est un café couture qui propose des machines à coudre en...

Article La détection de métaux, un loisir controversé en France Depuis quelques années, la détection de métaux gagne en popularité auprès des amateurs de loisirs en plein air. Pourtant,...

Conférence Comment bien débuter sa collection d’insectes Étienne Normandin est Vice-Président de l’Association des entomologistes amateurs du Québec. Dans cette vidéo-conférence, il s’adresse à ceux désirant...

Documentaire Dans les coulisses du Parc Astérix, Walibi et Nigloland Les parcs d’attractions français ont un succès grandissant avec des fréquentations de plus en plus fortes. Découvrez les coulisses...

Documentaire Finlande : à dada sur mon balai Le « hobby-horsing », un nouveau sport qui fait un tabac chez les jeunes finlandaises. Prenez un bâton, décorez...

Documentaire Cosplay, ce désir de changer d’identité Se glisser dans la peau de ses héros pour s’émanciper et mieux se connaître : phénomène mondial, le cosplay fait...

Documentaire C’est pas sorcier – Parachute, parapente, le grand frisson Amateurs de sensations fortes, vous allez vous en donner à cœur joie ! Sauter d’un avion à presque 4000...

Documentaire Vintage Mecanic – La Porsche 914 Nouveau défi pour François Allain qui va restaurer une Porsche 914, célèbre roadster des années 1970, avec son équipe...

Documentaire Vintage Mecanic – New Axa Pour son nouveau chantier, François Allain s’attaque à un modèle produit de 1898 à 1905 : la New Axa....

Documentaire Destination pêche – La Loue ou le mythe de la mouche La Loue est une rivière française, résurgence et affluent du Doubs (rive gauche). Elle s’écoule de Ouhans au nord...

Article Des astuces pour jouer au Spider Solitaire Spider Solitaire est un jeu de cartes connu que des millions de personnes apprécient à travers le monde. Le...

Article Paris sportifs : toujours tendance ! Les paris sportif en France sont un passe-temps populaire, comme partout en Europe et au-delà. Que ce soit en...

Documentaire Crash science – Les voitures Analysant les causes et les conséquences de différents accidents de la route, ce documentaire passe en revue les dernières...

Documentaire Le Puy du Fou : un parc à thème incontournable Le Puy du Fou est un parc de loisirs à thématique historique très réputé en France. Maintes fois récompensé...