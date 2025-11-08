L’unique Championnat du Monde des Tracassets qui se déroule dans les vignes du Lavaux, c’est une sorte de carnaval printanier vaudois, où tout est permis, pourvu que ça roule ! Ces petits engins viticoles équipés de trois roues, d’un guidon et d’un pont arrière, ont été construits dans les années 50 sur la Côte pour arpenter les chemins escarpés des vignobles. Pour la fameuse course, les équipes – dans le plus grand secret – ont méticuleusement déguisé, modifié, tuné et pimpé avec humour et passion leurs véhicules mythiques. Pétardant et vrombissant pleins gaz, les pilotes rivalisent d’ingéniosité pour offrir un spectacle haut en couleur et en folie qui subjugue la foule massée le long du circuit.