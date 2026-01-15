Le marché des smartphones d’occasion et reconditionnés explose, porté par la hausse des prix du neuf et la recherche de bons plans par les consommateurs. Pour beaucoup, acheter un téléphone reconditionné est devenu un moyen de réduire ses dépenses tout en continuant à s’équiper. Mais derrière ces offres attractives se cachent parfois de mauvaises surprises. Nos smartphones usagés sont récupérés, réparés puis remis en vente dans des conditions souvent opaques. Qualité variable, réparations incomplètes, pièces non d’origine, garanties limitées : autant de pratiques qui peuvent peser sur le budget des acheteurs et transformer un achat malin en mauvaise affaire. Dans cette enquête, nous analysons le fonctionnement du marché du smartphone d’occasion, les stratégies commerciales du reconditionnement et les risques pour les consommateurs. Un décryptage indispensable pour faire un choix éclairé et éviter les pièges lors de l’achat d’un téléphone reconditionné.