Documentaire

Habituellement hermétiques aux caméras, les grandes enseignes françaises savent cultiver le secret de leur organisation. Mais, exceptionnellement, l’un de ces grands groupes a accepté de nous ouvrir les portes d’un magasin pour que nous le disséquions entièrement. “Off : Secrets et Coulisses” vous propose donc une plongée inédite dans les coulisses de la grande distribution, et plus particulièrement un hypermarché.

Les hypermarchés, de véritables mastodontes de la grande distribution ! Le premier est sorti de terre en 1963, en région parisienne. Et aujourd’hui, 50 ans plus tard, la France en compte près de 1900.

Chaque année, ce sont 40 nouvelles structures géantes qui voient le jour… Les Français sont de véritables accros à ces villes dans la ville !

Il faut dire que ces antres de la consommation font tout pour nous appâter… A l’intérieur, on peut tout acheter, les produits sont infinis… Les hypermarchés ou des vendeurs de rêves à petits prix ! Mais comment fonctionnent ces entreprises, pour pouvoir, jour après jour, satisfaire les exigences de plusieurs milliers de personnes ? Comment expliquer le triomphe des hypermarchés ? Quels sont les métiers méconnus et pourtant indispensables au succès de ce rendez-vous quotidien ? Derrière les rayons impeccables, comment s’organisent les réserves du magasin ?

Nos caméras se glisseront avec les hommes et les femmes qui rendent possible l’impossible : rassembler et vendre, en un lieu unique, tout ce dont nous croyons avoir “besoin”.

Première Diffusion le 15/10/2013

Un film de Yoan Hentgen