Ressources Dans la même catégorie

Conférence Organiser sa succession: le legs Organiser sa succession est une démarche essentielle pour garantir que son patrimoine soit transmis conformément à ses volontés. Le...

Documentaire Ma vie de partage Est-il vraiment possible de vivre sans rien acheter ? Envoyé spécial a testé une nouvelle façon de consommer écologique...

Documentaire L’enfer de la location de véhicules entre particuliers Ils gagnent de l’argent avec leur voiture grâce au covoiturage et à la location entre particuliers. Certains en ont...

Article Promotions en cours chez Leclerc et Carrefour – découvrez ce que vous économiserez aujourd’hui Les rayons de Carrefour et de Leclerc recèlent chaque semaine de promotions susceptibles d’alléger considérablement votre panier. Des produits...

Article Quelles sont les erreurs à éviter lorsqu’on offre des fleurs ? Offrir des fleurs est une tradition universelle qui traverse les cultures et les époques sans perdre sa beauté. Il...

Article Comment contester une décision de l’administration publique ? Bien que l’administration publique dispose des prérogatives de puissance publique, ses actes peuvent être attaqués devant une juridiction lorsqu’ils...

Documentaire Les supermarchés se mettent aussi aux coupons numériques Des carottes numériques pour faire remplir le caddie

Article Comment le streaming a changé notre façon de consommer les films et séries Le phénomène du streaming vidéo a radicalement transformé l’univers du divertissement, redéfinissant nos modes de consommation des films et...

Documentaire Dépannages à domicile : toujours plus d’arnaques ! C’est un secteur qui brasse énormément d’argent, souvent pour le plus grand malheur des consommateurs. Chaque année, la DGCCRF...

Documentaire Électroménager et SAV : pour consommer toujours plus ? Téléphone, télévision, lave-linge… on a tous été confrontés un jour à une panne. Et entre le coût de la...

Article Pourquoi choisir un cadeau personnalisé pour la fête des Grands-Mères ? Les grands-mères occupent une place précieuse dans nos vies. Elles sont des piliers de la famille et sont à...

Article Publicité gonflable : les astuces pour réussir sa campagne marketing ? La visibilité est un paramètre sur lequel toute entreprise doit miser pour réaliser ses objectifs. Plusieurs méthodes sont souvent...

Article Garage dépannage Eure : LGL assistance dépannage, un service rapide et efficace Lorsqu’une panne ou un accident survient, il est essentiel de pouvoir compter sur un service de dépannage et remorquage...

Documentaire Comment produire de l’énergie autrement ? Les factures d’électricité, c’est la hantise pour tout le monde. Il existe aujourd’hui des appareils électroménagers basse-consommation mais pour...

Article Pourquoi choisir un garde-meuble plutôt qu’un garage ou une cave ? Choisir un garde-meuble plutôt qu’un garage ou une cave peut sembler superflu à première vue, mais cette décision repose...

Documentaire Le porc : il est partout Le porc : partout dans notre alimentation mais également dans nos cosmétiques ou nos médicaments… Chaîne : M6 Émission...

Article Comment demander une compensation pour un préjudice corporel ? Subir un préjudice corporel à la suite d’un accident ou d’une négligence peut être un événement bouleversant et souvent...

Article 3 types d’assurances moto pour 3 profils de conducteurs différents L’assurance moto est une nécessité pour tous les conducteurs, mais le choix du type de contrat dépend fortement du...