Plastique, papier ou carton… La plupart de nos produits de consommation courante sont enveloppés dans plusieurs couches d’emballages. Une aberration pour les consommateurs et surtout pour les défenseurs de l’écologie. Conscient de leurs inutilités et pour leur image de marque, certaines enseignes ont décidé de les supprimer sur les yaourts, dentifrices ou tubes de mayonnaise. Un professeur américain, a lui, eu l’idée de les supprimer en créant des emballages qui se mangent. En clair, le produit et son conditionnement ne font désormais plus qu’un.