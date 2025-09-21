Documentaire

Elles sont en train de faire prendre un sacré coup de vieux aux mastodontes Groupama, Axa ou Maif. Les assurances en ligne, avec leurs plateformes 100% numérique et leurs primes en moyenne 20% moins élevées, sont plébiscitées par les Français.

Leurs secrets ? Des économies sur les frais de gestion et l’utilisation des nouvelles technologies pour prévenir certains risques mais aussi pour vous surveiller : appareils connectés sur votre serrure pour vous dire si vous avez oublié de fermer votre porte, sur votre compteur d’eau pour détecter une éventuelle fuite ; appel à l’intelligence artificielle pour débusquer les fraudeurs ; ou caméra embarquée dans votre voiture pour voir comment vous conduisez… Pour payer moins cher, il faut accepter d’être épié… Alors cela vaut-il le coup ? Jusqu’où peuvent aller ces assurances dans l’observation de votre vie privée ? Et en cas de sinistre, les indemnisations sont-elles au même niveau que celles des acteurs historiques ?

Comment choisir une assurance ?

Si les assurances en ligne vous permettent de payer moins cher, pour autant, il reste important de comparer plusieurs offres. Cela se fait en demandant des devis en ligne, directement sur le site de l’assureur ou bien, en passant par un comparateur en ligne. Bien entendu, cela se fait quel que soit le type d’assurance recherchée. Si classiquement, il est question d’assurance habitation ou d’assurance auto, sachez qu’il y en a d’autres. Par exemple, April assure aussi les vélos, qu’ils soient électriques, cargo, triporteur…

Une fois les devis en votre possession, il faut évidemment s’intéresser à plusieurs critères et pas uniquement au tarif. Nous vous invitons donc à prêter attention aux options de garantie disponibles, mais aussi aux exclusions de garanties. Bien souvent, ces dernières ne figurent pas sur le devis lui-même, contrairement aux garanties. Vous devez regarder sur le site de l’assureur ou dans les pièces jointes reçues par mail.

Il est également important de prendre connaissance du montant des indemnisations (notamment pour la garantie corporelle) et des franchises. Ces dernières sont retenues sur votre indemnisation, lorsque vous déclarez un sinistre responsable.

N’oubliez pas également de vous renseigner sur la qualité du service client. Cela a son importance si vous déclarez un sinistre, si vous désirez obtenir un avenant ou des informations sur votre contrat. Il doit donc être facilement joignable et de différentes manières. Par exemple, une application mobile est un plus non négligeable.

Enfin, suivant la nature de l’assurance, vous devez être vigilant au délai de carence. Il s’agit de la période où vous n’êtes pas indemnisé à partir de la date de souscription. Cela peut aller de quelques jours à plusieurs mois. Il ne vous reste plus qu’à comparer tout cela pour prendre votre décision finale.