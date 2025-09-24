Entre les assurances, l’abonnement Internet, l’énergie, les comptes bancaires… en moyenne une famille avec deux enfants n’a pas moins...
C’est une ponction financière totalement injustifiée qu’exercent les banques sur ces millions de Français qui ont des fins de...
Recharger une voiture électrique est devenu un geste du quotidien pour de plus en plus d’automobilistes. Pourtant, derrière cette...
Devant 500 000 visiteurs, ils sortent tous le grand jeu pour vendre le produit indispensable à votre maison… et...
Choisir un garde-meuble plutôt qu’un garage ou une cave peut sembler superflu à première vue, mais cette décision repose...
Un centre commercial qui compte 160 boutiques ! Réalisateur : Fx Dupouy et Grégory Cohen
Amazon: Une solution radicale aux frais de stockage
C’est une conséquence de notre mode de consommation frénétique. Un Français produit environ 600 kilos de déchets par an,...
Laver son linge est souvent considéré comme une tâche ménagère banale. Mais ironiquement, c’est aussi une tâche assez technique...
L’imprimerie offset représente une technique incontournable dans le secteur de l’impression, reconnue pour sa capacité à générer des volumes...
Le recyclage est une pratique essentielle contribuant au développement durable et à la protection de notre écosystème. Avec la...
Les vendeurs à domicile indépendants privilégient la vente directe en mettant en avant la proximité avec le client et...
Lorsque l’on fait appel à une entreprise spécialisée dans le débarras, une question revient souvent : que deviennent les...
Les agriculteurs relèvent un défi intéressant en rendant des produits frais accessibles à tous. Dans certaines villes, il n’est...
La télévision par Internet (IPTV) transforme radicalement notre façon de consommer les contenus audiovisuels. Avec un accès à plus...
Peut-on se passer de sa voiture ? Un cycliste chevronné et un inconditionnel de l’automobile ont accepté de confronter...
Les documentaires offrent un moyen unique et captivant d’explorer divers sujets, en mettant en lumière des événements, des personnes...
L’approche de la période des fêtes de Noël met traditionnellement les magasins de jouets sous pression,
Dans un monde où les déplacements aériens jouent un rôle central, que ce soit pour des raisons professionnelles ou...
La saison des fêtes de fin d’année est souvent synonyme de réunions familiales, d’échanges de cadeaux et de repas...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectif. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2025 Les-docus.com - Plan du site