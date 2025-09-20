Documentaire

C’est un secteur qui brasse énormément d’argent, souvent pour le plus grand malheur des consommateurs.Chaque année, la DGCCRF enregistre 10 000 plaintes liées au dépannage à domicile. Serrurerie, plomberie, électricité… Les arnaques explosent : plus 10 % en 2018.

Selon la répression des fraudes, à Paris, une entreprise de dépannage à domicile sur deux serait « douteuse » ! Il s’agit souvent d’artisans peu scrupuleux, prêts à tout pour vous faire payer le maximum.

Porte claquée avec les clefs restées à l’intérieur, évier bouché… Certains profitent des situations d’urgence pour faire gonfler au maximum la facture. Face à ces situations, il existe des associations d’aide aux victimes. Et certains entrepreneurs ont eu l’idée de créer des applications « anti-arnaques » afin de vous protéger et de vous proposer un réseau de chauffagistes, plombiers, serruriers, et électriciens honnêtes !

Quelles sont les méthodes de ces escrocs qui interviennent en toute impunité ?

Comment s’en prémunir et quels sont les recours en cas d’arnaques avérées ?

Une enquête de Juliette Chapalain