Acheter une voiture d’occasion peut parfois relever du parcours du combattant. Parmi les fraudes les plus courantes, la manipulation du kilométrage figure en tête de liste. Chaque année, des milliers d’acheteurs se font piéger par des vendeurs malhonnêtes qui réduisent artificiellement le nombre de kilomètres affichés sur le compteur afin d’augmenter la valeur du véhicule. Pourquoi cette pratique persiste-t-elle, et surtout, comment éviter de tomber dans le panneau ?

Une fraude toujours bien présente

Malgré des contrôles renforcés et des sanctions légales plus strictes, la fraude au kilométrage est encore très répandue. En France, on estime que près de 10 % des voitures d’occasion vendues chaque année ont un compteur trafiqué. Dans certains pays européens, ce chiffre grimpe même jusqu’à 30 % !

Pourquoi ? Tout simplement parce qu’un véhicule affichant un kilométrage inférieur semble plus attractif et se revend plus cher. Par exemple, une voiture affichant 80 000 km peut être vendue plusieurs centaines, voire milliers d’euros de plus que la même voiture avec 150 000 km. Des services comme Vinanalyser sont desormais disponibles pour vérifier l’historique des vehicules avant d’effectuer leurs achats, ou juste vérifier l’historique de son vehicule.

Les conséquences pour les acheteurs

Se faire piéger par un kilométrage falsifié peut avoir de lourdes conséquences :

Fiabilité du véhicule altérée : une voiture qui a réellement parcouru plus de kilomètres que prétendu peut présenter des problèmes mécaniques plus vite que prévu.

: une voiture qui a réellement parcouru plus de kilomètres que prétendu peut présenter des problèmes mécaniques plus vite que prévu. Entretien inadapté : les intervalles de maintenance sont basés sur le kilométrage. Un entretien retardé peut engendrer des pannes coûteuses.

: les intervalles de maintenance sont basés sur le kilométrage. Un entretien retardé peut engendrer des pannes coûteuses. Revente compliquée : si un acheteur découvre plus tard que le compteur a été trafiqué, il peut se retourner contre vous.

Comment éviter de se faire avoir ?

Heureusement, il existe des solutions pour détecter une fraude au kilométrage avant d’acheter un véhicule :

Vérifier les carnets d’entretien : Un historique d’entretien cohérent est souvent un bon indicateur de la véracité du kilométrage.

: Un historique d’entretien cohérent est souvent un bon indicateur de la véracité du kilométrage. Inspecter l’usure du véhicule : Un volant lisse, des pédales très usées ou un siège affaissé peuvent indiquer un usage plus important que ce que le compteur affiche.

: Un volant lisse, des pédales très usées ou un siège affaissé peuvent indiquer un usage plus important que ce que le compteur affiche. Utiliser un service de vérification comme Vinanalyser : Ce type de plateforme permet d’obtenir un rapport d’historique de la voiture à partir de son numéro VIN, en vérifiant les enregistrements officiels pour détecter d’éventuelles incohérences.

: Ce type de plateforme permet d’obtenir un rapport d’historique de la voiture à partir de son numéro VIN, en vérifiant les enregistrements officiels pour détecter d’éventuelles incohérences. Comparer avec les données officielles : Dans certains pays, les kilométrages sont enregistrés lors des inspections techniques ou des entretiens. Ces données peuvent être consultées via des services spécialisés.

: Dans certains pays, les kilométrages sont enregistrés lors des inspections techniques ou des entretiens. Ces données peuvent être consultées via des services spécialisés. Faire appel à un expert automobile : Un mécanicien expérimenté peut déceler les signes d’un kilométrage modifié.

Un réflexe à adopter

L’achat d’un véhicule d’occasion n’est pas sans risques, mais avec un peu de vigilance et les bons outils, il est possible de sécuriser son investissement. Avant de conclure une vente, prendre quelques minutes pour vérifier l’historique d’une voiture avec Vinanalyser peut éviter bien des désagréments et des pertes financières.

La fraude au kilométrage persiste parce qu’elle reste rentable pour les escrocs. Mais en tant qu’acheteur informé, vous avez aujourd’hui les moyens de vous protéger et d’acheter en toute confiance.