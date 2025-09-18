Documentaire

Exploiter votre peur de l’épidémie pour mieux vous arnaquer. Les tentatives de phishing surfant sur le coronavirus ont été multipliées par six le mois dernier !

Fausses ventes de masques, appels aux dons pour la recherche, médicament miracle, etc… tous les argument sont bons pour obtenir vos coordonnées de carte bancaire.

Des tentatives d’« hameçonnage » qui s’ajoutent aux approches plus classiques qui copient le site des impôts, de votre banque ou de la Caisse d’Allocations Familiales.

Si vous tombez dans le panneau le piège se referme : votre compte bancaire est piraté voire votre identité est usurpée…

Selon Microsoft, ces mails frauduleux, toujours plus nombreux, se compteraient en milliards. Et une nouvelle génération d’arnaques à « l’hameçonnage » toujours plus perfectionnées surfe également sur le succès du site Le Bon Coin.

Quelles sont les conséquences pour les victimes de cette escroquerie ?

Est-il facile de se faire rembourser alors que votre banque peut mettre en avant votre négligence ?

Les parades de la police sont-elles à la hauteur alors que ces « cyber-escrocs » appartiennent souvent à des mafias internationales?

Une enquête de Paul Labrosse