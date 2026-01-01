Véronique est mère de deux enfants et est vraiment nulle en orthographe. Elle le vit de plus en plus mal et n’est même plus capable d’aider sa fille. Mais Véronique n’est pas la seule. En 20 ans, le niveau d’orthographe en France a littéralement chuté. Deux lycéens sur trois obtiennent désormais des zéros en dictée. Pour Bruno Dewael, champion du monde en orthographe, ce constat n’est pas un hasard : les français lisent de moins en moins et utilisent de plus en plus d’abréviations avec les portables et internet. Découvrez les fautes d’orthographes les plus courantes et les méthodes ludiques pour progresser ! Rien n’est perdu !
Un documentaire de Dorothée Cochin