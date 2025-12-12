Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Ma vie avec ou sans voiture ? Peut-on se passer de sa voiture ? Un cycliste chevronné et un inconditionnel de l’automobile ont accepté de confronter...

Documentaire Informatique : comment choisir son ordinateur portable ? Les substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS) sont des polluants persistants qui contaminent les sols et les eaux en Suisse...

Article Comment choisir le meilleur aspirateur robot en 2025 : guide complet pour un nettoyage intelligent L’année 2025 marque une évolution majeure dans le domaine du nettoyage domestique. Les foyers modernes recherchent des solutions toujours...

Documentaire Le taxi, ça taxe ! En Suisse, grimper dans un taxi c’est presque un luxe, tant les tarifs sont élevés. ABE a même constaté...

Documentaire Antiquités ou contrefaçons ? Avec une belle histoire, vous pourrez même vendre votre belle mère

Documentaire Inflation: prix à la gorge Les consommatrices et consommateurs s’en rendent bien compte en faisant leurs courses : tout ou presque a augmenté. Certains...

Documentaire Fabriquez vous-même vos bougies Parfumez votre intérieur avec des bougies fait maison

Article Pourquoi choisir un garde-meuble plutôt qu’un garage ou une cave ? Choisir un garde-meuble plutôt qu’un garage ou une cave peut sembler superflu à première vue, mais cette décision repose...

Article Comment obtenir son acte de naissance ? L’acte de naissance est un document officiel essentiel qui atteste de l’identité d’une personne. Ce précieux papier est indispensable...

Article Quelle bombe lacrymogène choisir ? Dans un monde où la sécurité personnelle devient une préoccupation croissante, il est naturel de chercher des moyens de...

Article Comment choisir la bonne trottinette selon ses besoins quotidiens ? Choisir la trottinette électrique adaptée à votre quotidien n’est pas une tâche à prendre à la légère. Entre le...

Article Quelques conseils pour éliminer une trace de Javel sur un tissu Éliminer une trace de Javel sur un tissu peut sembler une tâche ardue, mais avec les bons conseils et...

Documentaire Hard-discount, toujours plus bas Une tendance marquante se dessine avec l’essor fulgurant des enseignes à prix ultra-cassés. En l’espace de quelques années seulement,...

Documentaire Pourquoi on achète autant de gadgets inutiles ? Depuis quelques années, de drôles d’objets s’entassent dans nos logements : aspirateur à insectes, distributeur électrique de savon ou...

Article Garage dépannage Eure : LGL assistance dépannage, un service rapide et efficace Lorsqu’une panne ou un accident survient, il est essentiel de pouvoir compter sur un service de dépannage et remorquage...