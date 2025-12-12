Le marché de la seconde main : tendance ou vrai changement de société ? Envoyé spécial a tenté l’expérience du tout occasion pendant un mois.
Le marché de la seconde main : tendance ou vrai changement de société ? Envoyé spécial a tenté l’expérience du tout occasion pendant un mois.
Peut-on se passer de sa voiture ? Un cycliste chevronné et un inconditionnel de l’automobile ont accepté de confronter...
Les substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS) sont des polluants persistants qui contaminent les sols et les eaux en Suisse...
L’année 2025 marque une évolution majeure dans le domaine du nettoyage domestique. Les foyers modernes recherchent des solutions toujours...
Ce village est sauvé par internet !
En Suisse, grimper dans un taxi c’est presque un luxe, tant les tarifs sont élevés. ABE a même constaté...
Avec une belle histoire, vous pourrez même vendre votre belle mère
Les consommatrices et consommateurs s’en rendent bien compte en faisant leurs courses : tout ou presque a augmenté. Certains...
Parfumez votre intérieur avec des bougies fait maison
Choisir un garde-meuble plutôt qu’un garage ou une cave peut sembler superflu à première vue, mais cette décision repose...
L’acte de naissance est un document officiel essentiel qui atteste de l’identité d’une personne. Ce précieux papier est indispensable...
Dans un monde où la sécurité personnelle devient une préoccupation croissante, il est naturel de chercher des moyens de...
Choisir la trottinette électrique adaptée à votre quotidien n’est pas une tâche à prendre à la légère. Entre le...
La pandémie de COVID-19 a engendré des bouleversements importants dans de nombreux aspects de nos vies, y compris nos...
Le shopping éco-responsable, c’est LA tendance
Éliminer une trace de Javel sur un tissu peut sembler une tâche ardue, mais avec les bons conseils et...
De nos jours, l’IPTV (Internet Protocol Television) est une technologie de plus en plus populaire en France. Elle permet...
Une tendance marquante se dessine avec l’essor fulgurant des enseignes à prix ultra-cassés. En l’espace de quelques années seulement,...
Depuis quelques années, de drôles d’objets s’entassent dans nos logements : aspirateur à insectes, distributeur électrique de savon ou...
Lorsqu’une panne ou un accident survient, il est essentiel de pouvoir compter sur un service de dépannage et remorquage...
Depuis plusieurs années, notre entreprise collabore avec de nombreuses écoles en France pour transformer leurs événements scolaires en expériences...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectif. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2025 Les Docus - Plan du site