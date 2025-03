Documentaire

Avec un marché annuel de 28 milliards d’euros, le bricolage est depuis longtemps l’un des hobbies préférés des Français. Mais avec la crise sanitaire, la tendance s’est encore accélérée. De nombreux particuliers ont décidé de tout refaire chez eux. Pendant le confinement, les enseignes de bricolage ont pu survivre grâce aux ventes en drive et en « click and collect ». Depuis le mois de mai, le secteur connaît une croissance à deux chiffres. Entre +20 et +30% par rapport à l’an dernier, selon les mois. On remarque que les gens ont mûri leur projet durant le confinement avant de le mettre à exécution cet été. Nous avons posé nos caméras dans un magasin Bricomarché en Eure-et-Loir. Cette chaîne, qui appartient au groupe « Les Mousquetaires », fait partie aujourd’hui du top 4 des enseignes préférées des Français. Nous suivrons Sandrine, responsable de rayons dans cette enseigne. Elle va nous démontrer que la grande tendance de la rentrée, c’est le papier-peint. Jean-Yves, vendeur au rayon bricolage, est sur tous les fronts pour satisfaire le client.