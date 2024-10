Documentaire



Le bricolage est l’un des passe-temps préférés des Français, moins coûteux que les professionnels et tout aussi relaxant à condition d’être bien équipé. Si les grandes enseignes spécialisées sont courantes, un phénomène surprenant et économique émerge : les camions boutiques. Chaque jour, des centaines de poids lourds parcourent les routes françaises, proposant des outils à prix très bas directement aux consommateurs. Découvrez les avantages et les inconvénients de cette tendance et voyez si c’est vraiment une bonne affaire.