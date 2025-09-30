Documentaire

Le phénomène prend une ampleur inédite ! En 4 ans, les fraudes aux numéros surtaxés ont été multipliées par 5 dans l’Union Européenne pour atteindre 11 milliards d’euros de chiffre d’affaires. Et la France est aux premières loges. Nous sommes de plus en plus nombreux à recevoir des SMS qui nous demandent de rappeler pour un colis ou un cadeau. Si l’on fait l’erreur de rappeler, ça chiffre vite avec des appels qui s’élèvent parfois à 3 euros la minute. Certains ont des factures téléphoniques gonflées de plusieurs centaines d’euros. Derrière ces arnaques se cachent des sociétés qui ont parfois pignon sur rue. Comme cette entreprise « Viva Multimédia » mise en cause par la justice au printemps et qui aurait fait 38 millions d’euros de chiffre d’affaires en 3 ans. Et les dernières victimes de ces numéros surtaxés sont aujourd’hui les adolescents piégés sur les réseaux sociaux.

Une enquête de Gaëlle Le Garrec.

Tout Compte Fait : Ils vous font dépenser contre votre gré.

