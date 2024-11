Article

Lorsqu’un bijou en or noirci, c’est souvent le résultat d’une accumulation de saleté, de résidus de produits chimiques ou d’oxydation de métaux présents dans l’alliage de l’or (puisque l’or pur ne ternit pas, mais il est rarement utilisé seul pour les bijoux). Heureusement, il existe plusieurs méthodes simples et efficaces pour lui redonner tout son éclat.

Alors comment nettoyer de l’or qui a noirci ? Voici quelques techniques à essayer, en fonction de l’état de votre bijou et des produits dont vous disposez à la maison.

Pourquoi l’or noircit-il ?

Avant de plonger dans les techniques de nettoyage, il est utile de comprendre pourquoi les bijoux en or peuvent perdre de leur brillance. L’or pur (24 carats) est un métal précieux qui ne s’oxyde pas. Cependant, la plupart des bijoux en or sont fabriqués en alliage (mélange de métaux) afin d’améliorer leur durabilité.

L’or 18 carats, par exemple, contient 75 % d’or et 25 % d’autres métaux, comme l’argent, le cuivre ou le zinc, qui peuvent s’oxyder et ternir avec le temps. Les produits chimiques, le chlore, la sueur, ou même certains cosmétiques, peuvent également contribuer au noircissement de la surface des bijoux en or.

Nettoyage de l’or noirci : précautions à prendre

Avant de commencer le nettoyage, il est essentiel de savoir que certains produits sont trop abrasifs pour l’or, notamment les nettoyants chimiques puissants, les produits contenant du chlore ou les brosses métalliques, qui risquent de rayer la surface de vos bijoux.

Préférez des méthodes douces et des produits faciles à rincer.

1. Savon de Marseille et eau tiède : la méthode douce

La première méthode pour nettoyer l’or consiste à utiliser du savon de Marseille ou un autre savon doux. Voici comment procéder :

Préparez une solution en diluant quelques gouttes de savon de Marseille dans de l’eau tiède. Assurez-vous que l’eau n’est pas trop chaude, car cela pourrait endommager certains bijoux, notamment ceux qui contiennent des pierres précieuses ou des perles. Trempez le bijou en or dans cette solution pendant environ 10 à 15 minutes. Cela aidera à ramollir les résidus et à détacher la saleté. Frottez délicatement la surface du bijou avec une brosse à dents à poils souples. Soyez minutieux, mais ne frottez pas trop fort pour éviter de rayer l’or. Rincez abondamment à l’eau claire pour éliminer les résidus de savon, puis séchez soigneusement le bijou avec un chiffon doux et non pelucheux.

Cette méthode est idéale pour les bijoux légèrement encrassés ou pour un entretien régulier.

2. Bicarbonate de soude : pour un nettoyage en profondeur

Le bicarbonate de soude est connu pour ses propriétés nettoyantes douces et peut aider à éliminer le noircissement sur les bijoux en or. Cependant, cette méthode doit être utilisée avec précaution.

Mélangez du bicarbonate de soude avec un peu d’eau pour obtenir une pâte épaisse. Appliquez la pâte sur le bijou en or en utilisant un chiffon doux. Évitez de trop frotter, surtout si votre bijou est plaqué or, car le bicarbonate est légèrement abrasif. Rincez le bijou à l’eau claire pour éliminer toute trace de bicarbonate. Séchez soigneusement avec un chiffon doux.

Cette technique est efficace pour des bijoux très noircis, mais il vaut mieux ne pas la répéter trop souvent pour préserver la surface de l’or.

3. Vinaigre blanc et sel : une méthode d’appoint

Le vinaigre blanc peut également être utilisé pour nettoyer des bijoux en or, mais il est recommandé de ne l’utiliser qu’exceptionnellement.

Préparez une solution avec une tasse de vinaigre blanc et une cuillère à café de sel. Mélangez bien jusqu’à ce que le sel soit dissous. Trempez le bijou dans la solution pendant 5 à 10 minutes. Frottez légèrement le bijou avec une brosse à dents à poils souples si nécessaire. Rincez à l’eau claire et séchez avec un chiffon doux.

Cette méthode est particulièrement efficace sur l’or très terni, mais elle doit être utilisée avec parcimonie car le vinaigre peut être agressif.

4. Dentifrice : une astuce de dépannage

Le dentifrice est parfois conseillé pour nettoyer l’or, mais cette méthode doit être utilisée avec prudence pour éviter d’abîmer vos bijoux.

Appliquez une petite quantité de dentifrice non abrasif sur le bijou. Frottez délicatement avec une brosse à dents douce. Assurez-vous de bien couvrir toutes les zones noircies. Rincez abondamment à l’eau claire. Essuyez et polissez avec un chiffon doux.

Le dentifrice peut donner un bon résultat en cas de saleté légère, mais il est préférable de l’éviter sur des bijoux très délicats ou précieux.

5. Eau savonneuse et ammoniaque : pour les cas difficiles

Si votre bijou est particulièrement encrassé, une solution savonneuse avec un peu d’ammoniaque peut aider. Attention, car l’ammoniaque est un produit puissant.

Ajoutez une petite quantité d’ammoniaque (quelques gouttes suffisent) à une solution d’eau tiède et de savon. Trempez le bijou dans la solution pendant quelques minutes. Frottez doucement avec une brosse à dents souple. Rincez immédiatement et abondamment à l’eau claire pour éliminer toute trace d’ammoniaque. Séchez et polissez avec un chiffon doux.

Il est important de ne pas laisser les bijoux trop longtemps dans cette solution, car l’ammoniaque pourrait endommager certains métaux et pierres.

Quelques astuces pour entretenir l’or au quotidien

Afin de limiter le noircissement de vos bijoux en or, adoptez ces quelques habitudes :

Évitez de porter des bijoux en or lors de certaines activités comme le sport, la natation, ou lors de travaux ménagers qui peuvent impliquer des produits chimiques.

comme le sport, la natation, ou lors de travaux ménagers qui peuvent impliquer des produits chimiques. Rangez vos bijoux dans un écrin ou une boîte à bijoux, idéalement séparés les uns des autres pour éviter les rayures.

dans un écrin ou une boîte à bijoux, idéalement séparés les uns des autres pour éviter les rayures. Nettoyez régulièrement vos bijoux avec une des méthodes douces mentionnées ci-dessus pour éviter l’accumulation de saleté.

Conclusion : comment nettoyer de l’or qui a noirci ?

Nettoyer de l’or qui a noirci est relativement simple avec des méthodes douces et adaptées. En évitant les produits trop abrasifs et en suivant quelques règles de base, vous pouvez préserver l’éclat de vos bijoux en or sur le long terme.