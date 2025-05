Article

Votre pare-chocs est abîmé à cause des dôs d’anes et d’autres obstacles de la route ? Que faire ? Les camping-cars, mais aussi tous les véhicules dotés d’un long porte-à-faux arrière, sont confrontés au fâcheux problème de l’impact au sol. Ce risque est particulièrement évident lors de l’embarquement sur un ferry, du franchissement d’une rampe abrupte ou du camping en pleine nature.

La faible garde au sol à l’arrière rend difficile le franchissement de certains obstacles sans toucher le bas du véhicule, avec des conséquences souvent très coûteuses. Un pare-chocs endommagé n’est qu’un début : les tuyaux, les systèmes d’échappement, les pare-chocs, les composants du châssis et même la structure habitable du camping-car peuvent également être endommagés.

Bien qu’il n’existe pas de protection absolue, il existe des solutions efficaces pour prévenir ce type de dommages et protéger votre camping-car contre des réparations futures coûteuses.

Évitez les dommages à votre camping-car grâce à des systèmes de protection fiables

Le problème de l’impact peut être réduit efficacement grâce à des dispositifs de protection appropriés. Des entreprises telles que Memo Europe, Sawiko, XIMPLIO et d’autres proposent des solutions spécifiques, notamment des roulettes anti-arraches.

Rouleaux anti-arrachage de pare-chocs

Les rouleaux anti-frottement sont des dispositifs qui peuvent être installés sur l’extension du châssis du camping-car. Leur fonction est d’absorber le contact avec le sol, en agissant comme un tampon entre le sol et le véhicule. Au lieu de « rayer » les pare-chocs, les garages arrière ou les canalisations lors d’une descente ou sur des bosses, le camping-car glisse en douceur sur les rouleaux, ce qui minimise le risque de dommages.

Les rouleaux sont conçus pour s’adapter facilement aux différents types et configurations de camping-cars. Ils peuvent être montés sur le côté ou en bas du châssis, sans nécessiter de modifications invasives. En outre, ils sont compatibles avec une large gamme de châssis, y compris : ALKO, SAWIKO, MEMO-EUROPE, LINEEPE, SMV-Metall et XIMPLIO.

Les quatre versions des rouleaux antidérapants X-CAMPING

Afin de répondre aux différents besoins des camping-caristes, X-CAMPING propose une gamme complète de rouleaux anti-arrachage conçus pour offrir une protection maximale dans toutes les situations, aussi bien sur les camping-cars compacts que sur les véhicules avec d’importants porte-à-faux arrière. Les quatre versions disponibles se distinguent par la hauteur du rouleau et la capacité d’absorption des chocs.

Voici les quatre variantes disponibles :

Idéale pour les camping-cars dont le garage arrière est bas. Offre une protection efficace contre les bosses et les irrégularités, avec une capacité d’absorption des chocs allant jusqu’à 400 kg.

Mêmes dimensions que la version courte de 400 kg, mais avec une résistance accrue jusqu’à 800 kg.

Plus haute que la version courte, elle offre une plus grande surface de contact, idéale pour les camping-cars dont le garage arrière est plus haut.

Longueur accrue par rapport à la version courte et résistance accrue jusqu’à 800 kg.

Amortisseur d’impact

Il est également possible d’utiliser des amortisseurs de choc, généralement sans roues. Leur fonction est simple mais efficace : ils absorbent le premier choc avec le sol et amortissent l’impact.

Autres moyens de protéger l’arrière du camping-car : suspension pneumatique supplémentaire

Outre les rouleaux antichocs, un autre moyen très efficace de protéger l’arrière du camping-car contre les chocs accidentels est la suspension pneumatique. Ces systèmes augmentent ainsi la garde au sol et réduisent le risque de frottement et de choc sur les rampes, les dos d’âne ou les voies d’accès inclinées.

L’installation d’une suspension pneumatique supplémentaire permet au camping-car de s’adapter dynamiquement au chargement et à l’état de la route, ce qui améliore considérablement l’expérience de conduite. Les modèles en circuit double permettent également d’ajuster les deux coussins du véhicule de manière indépendante, ce qui permet une répartition plus équilibrée du poids et une plus grande stabilité pendant la conduite.

Principaux avantages de la suspension pneumatique

Plus grande garde au sol : la surélévation de l’arrière réduit le risque de contact entre le véhicule et le sol, protégeant ainsi le châssis, le pare-chocs et le système d’échappement.

: la surélévation de l’arrière réduit le risque de contact entre le véhicule et le sol, protégeant ainsi le châssis, le pare-chocs et le système d’échappement. Amélioration de la stabilité et du confort de conduite : particulièrement appréciable sur les longs trajets, par vent latéral ou sur route cahoteuse.

: particulièrement appréciable sur les longs trajets, par vent latéral ou sur route cahoteuse. Répartition optimale des masses : les systèmes à double circuit réglables permettent de compenser les charges irrégulières et les pentes, améliorant ainsi l’équilibre général du véhicule.

Où acheter la meilleure suspension pneumatique auxiliaire pour camping-cars et véhicules utilitaires ?

Si vous êtes à la recherche d’un système fiable et efficace pour améliorer la stabilité, la sécurité et le confort de votre camping-car ou de votre fourgon, X-CAMPING est le point de référence idéal. Dans sa boutique, vous trouverez une large gamme de kits de suspension pneumatique, compatibles avec la plupart des camping-cars, fourgonnettes et camions : Fiat Ducato, Citroën Jumper, Peugeot Boxer, Opel Movano, Renault Master, Volkswagen Crafter et MAN TGE, et bien d’autres.

L’un des points forts de la suspension pneumatique proposée par X-CAMPING est son haut degré de personnalisation. Vous pouvez choisir entre :

Différentes tailles de coussins pneumatiques en fonction de la charge et de la configuration du véhicule ; Différents types de panneaux de contrôle, y compris :

Les manomètres traditionnels avec jauges analogiques ou affichage numérique , qui sont intuitifs et pratiques ;

, qui sont intuitifs et pratiques ; Panneaux sans fil avec technologie Bluetooth, signés LEMET, qui permettent de contrôler la suspension de manière pratique, même en dehors du véhicule, avec un maximum de précision et de liberté d’action.

Compresseur : pour rendre le système complètement indépendant et encore plus fonctionnel, X-CAMPING propose également des compresseurs qui peuvent être intégrés dans les kits. Disponibles en différentes versions, les compresseurs permettent de gonfler ou de dégonfler les coussins d’air directement depuis le véhicule, sans avoir recours à des stations-service ou à des outils externes.

Protégez votre camping-car et voyagez en toute tranquillité

L’arrière du camping-car est l’une des zones les plus exposées et les plus vulnérables. La protection du pare-chocs n’est pas seulement un choix intelligent : c’est un véritable investissement pour prolonger la durée de vie de votre véhicule, éviter des réparations coûteuses et voyager avec une plus grande tranquillité d’esprit.

X-CAMPING vous propose une large gamme de produits professionnels et personnalisables, conçus pour répondre à tous les besoins : du camping-cariste débutant à ceux qui entreprennent de longs voyages en toute indépendance. Que vous souhaitiez partir à l’aventure sur la route ou stationner en toute sécurité dans votre camping préféré, la protection de votre véhicule est la première étape pour vivre chaque voyage en toute sérénité.