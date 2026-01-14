Documentaire

Qui n’a pas un jour juré contre son imprimante ? Derrière cet objet encore indispensable, il y a un marché mondial gigantesque, près de 100 millions d’exemplaires vendus en 2017. Et un soupçon : l’obsolescence programmée. Pour la première fois en France, une enquête préliminaire a été ouverte pour obsolescence programmée et tromperie contre le géant japonais Epson.

Clients excédés, réparateurs clandestins…

Les imprimantes sont-elles conçues pour tomber en panne ? Les cartouches sont-elles vraiment vides quand la machine nous demande de les changer ? Quelle est la stratégie des constructeurs pour nous en faire acheter davantage, à l’heure du tout-numérique ? Clients excédés, réparateurs clandestins : « Envoyé spécial » a découvert un monde qui fait couler beaucoup d’encre…

Une enquête d’Anne-Charlotte Hinet et Swanny Thiébaut