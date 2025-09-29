Bidons de liquide vaisselle de 5 litres, dinde de 12 kilos ou encore bouteille de champagne de 27 litres… Le concept de Costco, enseigne américaine implantée en France depuis 4 ans, c’est d’acheter en gros pour réduire la facture. Mais fait-on toujours de bonnes affaires dans ces magasins qui s’apparentent à des entrepôts de la tentation ?