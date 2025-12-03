Documentaire

Les applications de traduction sont de plus en plus nombreuses et performantes. Commander une brioche ou prendre un ticket de train dans un pays où l’on ne connaît pas un seul mot de la langue n’a ainsi jamais été aussi facile de nos jours. Facile en théorie, mais en pratique, c’est loin d’être le cas. Notre journaliste l’a expérimenté avec une réfugiée ukrainienne dans plusieurs situations de la vie quotidienne.

Les outils de traductions orales instantanées permettent aujourd’hui de communiquer dans un grand nombre de langues. Mais sont-elles fiables ? Pour les tester, ABE a réuni 3 couples de personnes qui ne se connaissaient pas et ne parlaient pas les mêmes langues. Elles ont tenté de mener une conversation en utilisant ces outils.

Comme on le voit dans nos reportages, les logiciels de traduction ont fait d’énormes progrès, mais ils ont aussi leurs limites. Est-ce rassurant pour les futurs traductrices et traducteurs ? Que ces applications de traduction sont-elles capables de traduire facilement et que sont-elles incapables de traduire ? François Egger en parle avec Kilian Seeber, Vice-Doyen, Faculté de Traduction et Interprétation, Université de Genève.

Pour vous aider à choisir, ABE a testé 5 applications de traduction les plus téléchargées, sur 3 langues : le portugais, le grec et le thaïlandais.