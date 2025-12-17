Refaire sa cuisine, construire sa maison, fabriquer ses propres meubles : des activités qui attirent de plus en plus de Français. Au point que près de 85% des d’entre eux s’avouent mordus de bricolage. Avec un budget moyen de 940 euros par an, le bricolage constitue même pour beaucoup le premier poste de dépense en termes de loisirs.
Mais qui sont vraiment ces passionnés qui arpentent chaque week-end les rayons des quelques 2460 magasins recensés dans l’hexagone ? Ce sont des hommes et femmes, novices ou experts, qui bricolent seuls, en couple, ou entre amis. Le plus souvent, ils ont en tête des projets concrets mais surtout un budget limité.