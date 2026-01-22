Barbara, une mère de famille de Tourcoing a abandonné son job confortable dans le marketing pour faire les poubelles. Le soir, elle ramasse sur le trottoir de vieux meubles jetés par les riverains. Elle les relooke et les revend à très bons prix sur son site Internet. Le renouvellement de plus en fréquent de notre mobilier, notre électro-ménager et nos objets de déco nous font jeter beaucoup d’objets qui peuvent être encore utiles. Du coup de plus en plus de Français font de la récupération. Souvent par nécessité comme Jacques, un retraité cannois qui ne peut pas vivre avec sa maigre pension de 188 euros par mois. D’autres, à l’image de Barbara, font de la « récup » une activité tendance et écolo. Reportage avec ces Français qui vivent des poubelles.

Un documentaire de Clément Fouquet