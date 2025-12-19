Le « Made in France », il serait salutaire pour nos entreprises, nos emplois et nos terroirs… tout en garantissant une qualité maximum aux consommateurs. Mais pour les entrepreneurs, fabriquer 100% français est encore un pari. Quelques hussards du terroir, tous secteurs confondus, y compris les plus incongrus… ont pourtant choisi de tout miser sur cette tendance. Vont-ils parvenir à atteindre leurs objectifs sans dévier de la ligne 100% français ? Dans un monde où la concurrence est rude, cet argument France suffira-t-il à faire mouche ?
Un documentaire de Guillaume BARTHELEMY