Documentaire

Un tiers des Français a du mal à payer ses factures d’énergie, et le chauffage est le poste de dépense des ménages qui a le plus augmenté en dix ans. Un type de chauffage tire son épingle du jeu et pourrait vous permettre d’alléger considérablement votre facture : le bois ! C’est la façon de se chauffer la plus ancienne et elle redevient aujourd’hui à la mode.

Aujourd’hui 7,4 millions de foyers utilisent ce combustible pour se chauffer. Même si d’une région à l’autre les prix des bûches varient, le bois est au moins 5 fois moins cher que l’électricité ! Matière première renouvelable et non polluante, c’est en plus le mode de chauffage le plus écologique.

Mais attention aux arnaques sur internet, il faut bien choisir son bois avant de le faire bruler. Il y a des points bien précis à connaitre avant de se lancer. Si vous voulez alléger votre facture et passer au bois, on vous dit tout !

Réalisateur : Anissa Herrou