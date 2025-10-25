Documentaire

« Votre colis a un problème de livraison », « Vous avez gagné un iPhone », « Des opérations suspectes ont été détectée sur votre carte »… On a déjà tous reçu des sms, des mails ou des messages privés sur les réseaux pour essayer de nous arnaquer. En deux ans, les Belges se sont fait escroquer près de 60 millions par le biais du phishing.

Avec le développement d’internet et des réseaux sociaux, les arnaqueurs deviennent de plus en plus inventifs et créatifs. Ils font en sorte que vous participiez, sans le savoir, à votre propre dépouillement.

Pour mieux comprendre ce phénomène en vogue, Investigation a rencontré des victimes et des arnaqueurs. Comment distinguer le vrai du faux? L’équipe d’Investigation va tenter de vous donner les clés pour le faire.

Une enquête d’Anne-Catherine Croufer et Charlotte Collin