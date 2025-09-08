De la découverte du vide par Evangelista Torricelli (1608-1647) … aux inventions de James Watt (1736-1819). L’histoire du progrès industriel est jalonnée d’inventions majeures, mais peu ont eu un impact aussi déterminant que la machine à vapeur. Véritable moteur de la révolution industrielle, elle incarne à elle seule une transition historique, marquant le passage d’une économie agraire et artisanale à une ère de production mécanisée et massive. Plus qu’un simple dispositif technique, la machine à vapeur symbolise l’ingéniosité humaine au service de la transformation du monde.