Documentaire

Entre la mer Baltique et la mer Noire, existe un territoire où la foi est intense. De la christianisation à la réforme luthérienne, son paysage a été parsemé de cathédrales, d’églises et de monastères.C’est aussi une terre d’échanges où le commerce maritime a déterminé les fortunes et les architectures. Convoités, ces territoires furent tour à tour disputés par l’Allemagne, La suède ou la Pologne. Jusqu’à ce que la Russie des tsars prenne le contrôle de la mer Baltique, et donne naissance à une ville portuaire, lieu d’échanges entre l’Est et l’Ouest. De l’Ukraine à la Lituanie, de la Lettonie à la Russie : Kiev, Vilnius, Saint-Pétersbourg et Riga racontent la riche histoire de l’Europe du Nord aux confins de la Baltique.

Réalisateur : Nicolas Thomäs