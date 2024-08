Podcast

Pompéi, c’est quatre millions de visiteurs par an, soit l’un des sites culturels les plus visités d’Italie, les plus étudiés, les plus fouillés. « Dans le monde, il s’est produit nombre de catastrophes, mais il en est peu qui aient causé autant de joie aux générations futures », remarque Goethe dans ses souvenirs de voyage publiés sous le titre Voyage en Italie en 1816. Pompéi est avant tout une ville de l’Empire romain détruite par l’éruption du Vésuve en 79 apr. J.-C. qui en l’ensevelissant l’a conservée. Redécouverte à la fin du XVIe siècle, Pompéi est devenue un site archéologie qui a été raconté, admiré, et même mis en scène par de nombreux artistes : Madame de Staël, Mozart, Théophile Gautier, Chateaubriand, Primo Lévi, et même les Pink Floyd, qui ont organisé un concert mythique dans l’un des théâtres du site…