C’est l’histoire d’une fin, violente et inattendue, dans les flammes et celle d’une résurrection dans les airs. Tout juste 80 ans après l’incendie ayant ravagé le mythique Zeppelin Hindenburg, le 6 mai

1937, et après plusieurs décennies d’oubli, la légende des dirigeables s’offre un nouveau chapitre où se combinent puissance, écologie et technologie…

Documentaire Un documentaire réalisé par Pierre Belet