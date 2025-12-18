Podcast

Les secrets de la campagne présidentielle de 1981, le secret inouï derrière la première greffe du cœur, L’Élysée fantôme, l’énigme du Tsarévitch Dimitri, Le secret de Belle Greene… Dans cet épisode exceptionnel, Franck Ferrand nous plonge dans les plus grands mystères historiques et énigmes célèbres.

00:00 : Les secrets de la campagne présidentielle de 1981

20:14 : Un secret inouï derrière la première greffe du cœur

37:41 : L’Élysée fantôme

56:17 : L’énigme du Tsarévitch Dimitri

01:15:09 : Le secret de Belle Greene