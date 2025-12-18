Les secrets de la campagne présidentielle de 1981, le secret inouï derrière la première greffe du cœur, L’Élysée fantôme, l’énigme du Tsarévitch Dimitri, Le secret de Belle Greene… Dans cet épisode exceptionnel, Franck Ferrand nous plonge dans les plus grands mystères historiques et énigmes célèbres.
00:00 : Les secrets de la campagne présidentielle de 1981
20:14 : Un secret inouï derrière la première greffe du cœur
37:41 : L’Élysée fantôme
56:17 : L’énigme du Tsarévitch Dimitri
01:15:09 : Le secret de Belle Greene