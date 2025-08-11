Il a jeté son dévolu sur une des princesses les plus riches d’Europe , elle a refusé les mains des Rois du Portugal et d’Angleterre, c’est La Grande Mademoiselle que Lauzun veut épouser.
L’évasion de Giacomo Casanova des Plombs de Venise est l’un des épisodes les plus romanesques de sa vie, digne...
Franck Ferrand nous propose un voyage à la Martinique. Le récit évoque un épisode méconnu de cette magnifique île...
Embarquez pour un voyage au XVIIe siècle, au cœur de l’histoire de Blaise Pascal, racontée par l’historienne Virginie Girod...
En 1773, le jeune médecin suisse Louis Odier considère que : « le gros des médecins particulièrement hors de...
Louise de La Vallière, Madame de Montespan, Madame de Maintenon, Mademoiselle de Fontanges… Elles furent les maîtresses, les alliées,...
Cet entretien propose de plonger dans un univers assez particulier : celui de l’alchimie. Cette science occulte, très en...
Aux XVIIe et XVIIIe siècles, l’État royal en France surveille, contrôle et observe avec acuité les littoraux pour des...
Au printemps 1720, Marseille est une ville et un port florissants. Malgré la mise en place d’un protocole sanitaire...
Le Cardinal de Richelieu, dont le nom complet était Armand Jean du Plessis, Duc de Richelieu, était un ecclésiastique...
Élisabeth Ire, née le 7 septembre 1533 au palais de Placentia à Londres, morte le 24 mars 1603 au...
Vers le milieu du 14e siècle, environ en l’an 1350, une nouvelle école bouddhiste voit le jour au Tibet...
Chef protestant, Henri IV a dû se convertir au catholicisme pour accéder au trône du royaume de France. Suivez...
On le sait peu mais le Brésil a été le pays qui a reçu le plus d’esclaves au monde,...
On appelait « corbeaux » les médecins qui soignaient la peste en raison de leur apparence singulière, rendue célèbre par un...
En 1771, le peintre Gautier d’Agoty réalise une gravure représentant Jeanne du Barry, illustre maîtresse du roi Louis XV,...
Le 16ème siècle est illuminé par la découverte de nouveaux Eldorados, le 17ème est ébloui par les fastes de...
Jean Bart était un célèbre corsaire français du XVIIe siècle qui a acquis une réputation légendaire en tant que...
Les pirates, ces hommes et ces femmes redoutés qui ont longtemps écumé les mers sur des bateaux gigantesques, nourrissent...
Critiqué pour son tempérament efféminé, son inconstance ou sa proximité avec ses jeunes favoris, le roi Henri III, qui...
Jean-Christian Petitfils est l’invité de Franck Ferrand. Avec lui, nous allons revenir sur une figure familière et cependant méconnue...
