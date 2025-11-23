Documentaire

Entre 1519 et 1522, la flotte du navigateur portugais Fernand de Magellan réalisa le premier tour du monde de l’histoire. En quatre volets, le formidable récit d’une expédition historique, marquée par les drames.

La première circumnavigation de l’histoire racontée par le menu ! Grâce notamment à la chronique que fit de l’expédition l’Italien Antonio Pigafetta, qui fit partie des 18 survivants à avoir bouclé, en 1522, le tour du monde – sur les 237 hommes partis de Séville en 1519 –, François Riberolles (L’ivresse des profondeurs) retrace le déroulement d’un exploit maritime digne des plus grands romans d’aventures : trois ans de navigation sur les mers au cours desquels complots, déboires, drames mais aussi rencontres avec des peuples d’Amérique, du Pacifique et de l’océan Indien se sont succédé. En quatre volets, illustrés d’images aériennes spectaculaires tournées autour du monde sur les pas de Magellan et de superbes animations graphiques, une série documentaire passionnante, documentée par des historiens et des marins au long cours.

