Écoutez le récit consacré à La Malinche, aussi appelée Doña Marina, l’autochtone qui a accompagné l’explorateur espagnol Hernan Cortés dans la conquête de l’actuel Mexique en devenant son interprète. Le 23 avril 1519, les conquistadores débarquent sur cette terre mystérieuse dans l’intention de christianiser le peuple aztèque tout en récoltant ses richesses. La rencontre avec les autochtones est pacifique : on échange des cadeaux, parmi lesquels une esclave à la beauté envoûtante offerte comme compagne à Cortés. Comment va-t-elle devenir la cheville ouvrière de la conquête espagnole ?