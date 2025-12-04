Ressources Dans la même catégorie

Article Le Taj Mahal, monument à l’amour éternel perdu Situé sur les rives de la rivière Yamuna à Agra, en Inde, le Taj Mahal transcende son statut de...

Podcast Rousseau – Le contrat social Rousseau est l’un des plus célèbres théoriciens du contrat social. Selon lui, le passage de l’état de nature à...

Conférence Elizabeth I : une reine de pouvoir et de persévérance Plongez dans l’histoire captivante et inspirante d’Élisabeth Ire, l’une des figures les plus emblématiques du leadership politique, à travers...

Article 1518 – L’épidémie de danse de Strasbourg En juillet 1518, la ville de Strasbourg fut le théâtre d’un événement étrange et inexplicable, dont les répercussions résonnent...

Documentaire Histoire d’amour et de politique au monastère royal de Brou Le monastère royal de Brou fût construit par amour… mais témoignait en même temps d’une ambition politique ! Marguerite...

Podcast Angélique du Coudray, une sage-femme extraordinaire Cette sage-femme auvergnate du XVIIIème siècle a révolutionné les techniques d’accouchement, permettant à la mortalité infantile de reculer. Découvrez...

Documentaire L’Incroyable périple de Magellan Entre 1519 et 1522, la flotte du navigateur portugais Fernand de Magellan réalisa le premier tour du monde de...

Documentaire Document rare : un des premiers plans de cadastre de France ! La bibliothèque du Château de Bouligneux recèle un héritage rare : une carte cadastrale, réalisée en 1778, parfaitement conservée....

Documentaire Chasse aux sorcières à Salem En 1692, à Salem Village (aujourd’hui Danvers et non, contrairement à ce que l’on croit, dans la ville voisine...

Podcast Être une femme à la Renaissance Considérée comme une ère de faste et d’effervescence (intellectuelle, artistique, littéraire), la Renaissance (XIVe-XVIe siècles) est aussi une période...

Conférence Les dessous du théâtre de la Reine Dans la verdure du jardin de Trianon se cache un lieu miraculeusement conservé. Nul ne peut imaginer que l’édifice...

Documentaire Henry VIII, bâtisseur de sang Historiens et experts en images en 3D reconstituent les lieux, parfois secrets et mystérieux, du règne de Henry VIII,...

Podcast La véritable histoire des mousquetaires Près de deux siècles après la publication des Trois Mousquetaires d’Alexandre Dumas, la devise “Tous pour un, un pour...

Documentaire L’ascension de John Ward, de simple marin à pirate redouté John Ward, personnage fascinant et controversé, incarne l’une des métamorphoses les plus captivantes de l’histoire de la piraterie. Né...

Podcast Lauzun fiancé Il a jeté son dévolu sur une des princesses les plus riches d’Europe , elle a refusé les mains...

Podcast La véritable histoire de Molière Stéphane Bern raconte le plus célèbre des dramaturges français dont on est hélas loin de tout savoir car, au-delà...

Podcast Comment la bête du Gévaudan est devenue une légende ? La campagne du Gévaudan, un plateau du Massif central couvert de landes broussailleuses, arrosé de pluies abondantes et baigné...

Documentaire Les rois guerriers de Sibérie : l’histoire des Samoyèdes face aux Tsars russes Enfouie sous la glace pendant des siècles, une forteresse oubliée ressurgit et retrace l’histoire de la Sibérie. En Sibérie...

Documentaire Secrets d’Histoire : La princesse Palatine une commère à la cour de Louis XIV Elisabeth Charlotte de Bavière, Princesse Palatine, est une femme sans précédent qui vécut plus de quarante ans à la...