Documentaire

L’affaire du collier de la reine Marie-Antoinette – Les joyaux de la couronne créés par François 1er – La place Vendôme haut lieu de la joaillerie.

Depuis les réserves du Mobilier national à Paris, le Garde-Meuble de la République où l’émission a installé ses quartiers, Stéphane Bern, entouré d’une équipe de reporters-chroniqueurs, dévoile les trésors et les coulisses du patrimoine et de ses institutions.

VISITES PRIVÉES propose d’explorer une grande thématique, toujours foisonnante, pour découvrir autrement nos monuments, de revisiter le fonctionnement de nos institutions les plus prestigieuses, ou de révéler la face cachée de personnages illustres.

Ces visites privées se feront grâce à des reportages spécialement tournés pour l’émission mais aussi en compagnie d’un invité, choisi par Stéphane pour partager avec nous son expertise sur le thème du jour.