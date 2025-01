Documentaire

Histoire du Look propose une enquête historique sur l’art et la manière de s’habiller en évoquant les dessus et les dessous de la création des modes. De l’élégance du drapé à la romaine jusqu’à l’avènement de la mini-jupes et du porno-chic, elle invite à comprendre comment la mode est un fabuleux révélateur de l’évolution des mœurs, des courants religieux, de la culture et des rayonnements politiques.

Réalisateur(s) : Philippe Allante

Auteur(s) : Florence Müller, Philippe Allante

Droits Réservés CTB