Documentaire

Dans l’ombre des forêts profondes et des montagnes abruptes, sur des sentiers muletiers escarpés ou le long des côtes déchiquetées, des hommes et des femmes, poussés par des taxes injustes ou la nécessité, ont façonné l’histoire secrète de la contrebande. Du XIVe siècle à nos jours, le « grand métier » a laissé des empreintes durables sur les pays et leurs frontières.

« Sur la piste des contrebandiers » nous plonge dans les histoires fascinantes de ces aventuriers, des montagnes du Pays Basque aux sentiers du Massif Central, en passant par la Normandie et l’Auvergne. Découvrez les récits des plus célèbres contrebandiers, comme Mandrin, et explorez les secrets de la résistance face aux autorités à travers les siècles.

Réalisateur: Jean Vercoutère