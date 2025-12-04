Sa teinte dorée, sa rareté, son inaltérabilité, son poids substantiel et sa malléabilité exceptionnelle (une pépite pouvant être étirée en une feuille mince de quelques microns d’épaisseur) exercent une attraction inégalée. À travers les âges, l’or a suscité convoitises, déclenché des guerres et des invasions, malgré son caractère non essentiel dans la vie humaine.