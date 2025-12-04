Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Pourquoi les femmes du Rajasthan vivaient-elles derrière des voiles ? Derrière les murs des palais du Rajasthan, les femmes cachent des siècles d’histoire. Le Rajasthan, berceau de rois et...

Documentaire La construction du Château de Versailles Depuis ses origines, le château de Versailles a énormément évolué. Construction d’ailes, modification des façades, édification de la fameuse...

Conférence Les figures de l’ombre au pays des Lumières Ce talk aborde le thème de l’invisibilisation des femmes et de leur lumière dans différents domaines. Laura Lesueur partage...

Article Les empires oubliés dont on sous-estime l’influence L’histoire mondiale, telle qu’elle est souvent enseignée dans les manuels scolaires occidentaux, a tendance à se concentrer sur une...

Article 5 dates clés de la conquête spatiale Depuis l’aube de l’humanité, nos ancêtres ont levé les yeux vers la voûte céleste, y cherchant des réponses, des...

Conférence Ce que les chiens disent des humains Depuis les premières lueurs de l’humanité, les chiens marchent à nos côtés comme des compagnons privilégiés, témoins silencieux de...

Conférence Fondation de la Beauce La fondation de la Beauce, région emblématique située au sud-ouest de Québec au Canada, s’enracine profondément dans l’histoire de...

Documentaire Les secrets souterrains de Paris : mégastructures mystérieuses Tout le monde a déjà entendu parler de Paris et de ses trésors architecturaux. Mais la ville des lumières...

Conférence Qu’est-ce que la parenté ? La question centrale du travail de l’anthropologue est soulevée ici, et expose en premier lieu la quête des origines...

Documentaire Au service du roi Découvrez l’évolution de la captivité des animaux à travers les âges ! Cela ne fut pas toujours aussi simple...

Podcast Pourquoi les États-Unis soutiennent toujours Israël ? Pourquoi l’Amérique soutient-elle autant Israël, même quand tout le monde s’y oppose ? D’où vient ce lien unique ?...

Documentaire Légendes de France : l’Auvergne L’Auvergne, le royaume des volcans, regorge de récits fantastiques inspirés de faits divers autant que de cette mystérieuse rondeur...

Documentaire L’ombre d’un doute – Fontainebleau la vraie demeure des rois De François Ier à Napoléon Bonaparte, Fontainebleau a été l’une des demeures préférées des souverains français. Grâce notamment à...

Documentaire Dijon la Magnifique L’histoire de la ville de Dijon « cité celtique Divio », sur plus de 2000 ans. Capitale du...

Documentaire La création de l’europe et de l’identité européenne Comment les peuples d’Europe ont-ils réussi à se créer une histoire et une culture communes au cours des six...

Podcast Les grandes erreurs militaires On parle souvent des vainqueurs de l’Histoire, parfois des vaincus – rarement de ceux qui se sont fait battre...