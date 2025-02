Podcast

L’histoire est maîtresse de vie et de vérité, dit le proverbe latin. À travers l’exemple de la diplomatie, l’ancien ambassadeur Gérard Araud nous le rappelle merveilleusement bien. Dans son livre Histoires diplomatiques. Leçons d’hier pour le monde d’aujourd’hui, il retient dix tableaux de notre histoire internationale afin d’éclairer notre présent et de mieux en comprendre les enjeux. Guerre de succession d’Espagne, paix d’Amiens, dépêche d’Ems, traité de Versailles, expédition de Suez, etc. : pour chacun de ces événements, il nous donne un rappel historique des faits, définit les enjeux en présence, ainsi que les choix qui s’offraient aux différents protagonistes. Ce faisant, il souligne la gamme des obstacles inhérents aux relations internationales, les résistances et les erreurs, mais aussi les succès de la politique étrangère de la France. De fil en aiguille, il nous offre un véritable manuel de diplomatie réaliste, à l’usage aussi de l’historien.