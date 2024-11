Documentaire

Proposé par Patrick Boucheron, le rendez-vous qui aborde l’histoire par le prisme des objets. Dans ce numéro : comment la boîte de conserve, née au XIXe siècle, a conquis les garde-manger du monde entier.

La conserve est d’abord le fruit d’un procédé d’aseptisation dans un récipient en verre inventé par Nicolas Appert pour la marine française en 1810. Son évolution en boîte métallique incassable lui permet d’accompagner armées et voyageurs de toute sorte au cours du XIXe siècle, avant de former la réserve des populations conquérantes et coloniales. Aux États-Unis, sa durabilité va de pair avec les grands espaces. En suivant le modèle américain, elle s’installe définitivement dans les garde-manger du monde entier après la Seconde Guerre mondiale. Avec Stéphanie Soubrier, historienne des cultures militaires et coloniales.

Disponible jusqu’au 14/09/2025.