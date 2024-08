Documentaire

L’histoire de la ville de New York s’échelonne sur plusieurs siècles et commence, bien avant l’arrivée des premiers colons dans ce qui est maintenant Manhattan, avec l’occupation par les populations amérindiennes. Les tractations qui mènent New York à sa configuration actuelle, une division en cinq arrondissements (boroughs) : Manhattan, Queens, Brooklyn, le Bronx et Staten Island, ne remontent qu’à la toute fin du XIXe siècle et à la première moitié du XXe siècle. Avant cette consolidation, la ville qui connaît de nombreuses crises, est le théâtre de divers conflits, …