Charlotte Dekoker vous retrouve pour un épisode sur une page importante de l’histoire du Nord : L’industrie du textile. Roubaix était considérée comme la Capitale du Textile en Europe. Et pour témoigner de ce passé Charlotte vous propose une visite de 2 lieux majeurs : La Manufacture de Roubaix. Ancienne usine de textile, devenue musée, qui retrace l’histoire du textile, des premiers métiers à tisser jusqu’à l’industrialisation.
Ensuite Charlotte vous emmènera faire la visite de la sublime et étonnante villa Cavrois construite par l’architecte Robert Mallet-Stevens pour l’industriel du textile Paul Cavrois.