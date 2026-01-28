Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Le bidet Nikola Obermann nous présente un objet français souvent entouré d’un certain mystère : le bidet.

Conférence Les femmes et la justice au XIXe et XXe siècles. Impossibles victimes, impossibles coupables L’histoire judiciaire des deux derniers siècles révèle une perception singulière de la criminalité féminine, oscillant sans cesse entre l’invisibilisation...

Conférence L’histoire des femmes face à la justice sous l’Ancien Régime L’histoire des femmes face à l’appareil judiciaire sous l’Ancien Régime révèle une complexité souvent méconnue, oscillant entre une subordination...

Documentaire La fregona Marieta Frias nous raconte l’histoire de la fregona, le balai à frange qui a changé le quotidien de millions...

Podcast Qu’est-ce qu’une « terra nullius » ? Une terra nullius est une expression latine signifiant littéralement « terre de personne ». Dans le droit international, ce...

Documentaire L’hymne espagnol Connaissez-vous la mélodie de l’hymne national espagnol ? Marieta Frias nous raconte l’histoire mouvementée de cet hymne. autrice : Marieta Frias...

Article 4 mystérieux codes jamais déchiffrés Depuis l’aube des civilisations, l’être humain a ressenti le besoin viscéral de protéger ses secrets. Que ce soit pour...

Podcast La momification Aujourd’hui nous travaillons à nous décomposer plus vite, mais pendant longtemps, dans certaines régions du monde, les êtres humains...

Article Les empires oubliés dont on sous-estime l’influence L’histoire mondiale, telle qu’elle est souvent enseignée dans les manuels scolaires occidentaux, a tendance à se concentrer sur une...

Podcast Comment 4 générations d’une famille ont créé la carte de Cassini C’est la toute première carte de France de l’histoire. Unique par sa précision et son étendue, elle a pu...

Documentaire Le nom de famille Le journaliste Xavier Hervás Vigueras nous explique pourquoi les raisons les noms de famille espagnols sont souvent des noms...

Podcast Pourquoi les carottes ont-elles la réputation de rendre aimable ? L’expression selon laquelle les carottes rendent aimable est un dicton populaire bien ancré dans la culture francophone, mais son...

Article 10 événements méconnus mais fascinants de l’histoire de France La France, avec son histoire riche et complexe, est souvent associée à des événements célèbres tels que la Révolution...

Documentaire De Byzance à Istanbul, l’empire romain d’orient De Byzance à Istanbul, histoire d’une cité imprenable. Byzance est une ancienne cité grecque bâtie vers 600 avant J.C. Elle...

Podcast Comment sont créés nos jours fériés ? Au Moyen Âge, les jours fériés se comptaient par dizaines, avant d’être réduit au nombre de 4 en 1802....

Documentaire Les royaumes d’Afrique : Le Zimbabwe Le plus puissant des royaumes du Zimbabwe, en Afrique australe, est celui du roi bantou Monomopata, fondé au XIIe...

Podcast Les présidents de l’histoire de France L’histoire de France se lit souvent au travers des figures emblématiques qui l’ont façonnée, et parmi elles, les présidents...

Documentaire L’histoire de l’or – Les guerres de l’or La cupidité de l’homme pour l’or remonte à la nuit des temps. Sa couleur jaune dorée, sa rareté, son...