Documentaire

Voici l’histoire vivante et en images d’un peuple surprenant qui n’a jamais oublié ses traditions et le code d’honneur de ses loyaux samouraïs. L’histoire du Japon s’est édifié sur l’honneur et la solidarité d’hommes vivant sur un archipel hostile; l’histoire d’un peuple uni par la légitimité de son combat, une multitude d’hommes compétents et soumis à la volonté de leur empereur ou la reconstruction de leur identité; l’histoire étonnante d’un vaincu devenu vainqueur. De Pearl Harbor à Hiroshima, d’une attaque foudroyante à une destruction éclair, de l’univers des Geishas à la puissance des shoguns, de la sérénité du Grand Bouddha à la folie des généraux, des organisations mafieuses aux élites financières, des temples shintoïstes aux buildings de Tokyo, voici l’histoire vivante et en images d’un peuple surprenant qui au coeur de la plus effroyable des guerres et dans les cendres d’une nation à genoux, n’a jamais oublié ses traditions et le code d’honneur de ses loyaux samouraïs, « La Voie du Guerrier »…